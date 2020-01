To accompany our biennial World 100 Greatest Courses list, Golf Digest also publishes a ranking of the best golf courses in every country. Yes, every country where there is golf. To do so, we surveyed our 1,700+ Golf Digest panelists from North America, who are as well-traveled a bunch as you'll find in the industry, in addition to a panel of 350 golf enthusiasts from around the globe to help us with coverage on more remote parts of the world. The end result is as comprehensive of a country-by-country list as you'll find. By our last count, there were 206 countries with golf in the world. We'll hope there are even more the next time we do this ranking.

KEY: The number in parentheses after each country name is the approximate number of golf courses in that country. Where a facility has more than one course, the name of the ranked course is shown in parentheses.

The Best Golf Courses In Every Country:

Abbreviations: C.—Club; C.C.—Country Club; G.—Golf; G.C.—Golf Club

★ Ranked among Golf Digest's World 100 Greatest Courses.

NORTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN AND ISLANDS

Anguilla

1.) CuisinArt Resort & Spa G.C., Merrywing, West End

Antigua and Barbuda

1.) Cedar Valley G.C., St. John's, Antigua

Aruba

1.) Tierra del Sol C.C., Malmokweg

Bahamas

1.) Baker's Bay Golf & Ocean Club, Abaco

2.) Abaco Club on Winding Bay

3.) Albany Resort, New Providence Island

4.) Royal Blue at Baha Mar, Nassau 5.) Ocean Club, Nassau

Barbados

1.) Sandy Lane Resort (Green Monkey), ( pictured above ) St. James

2.) Royal Westmoreland, St. James

3.) Apes Hill Club, St. James

4.) Sandy Lane Resort (Country Club), St. James 5.) Barbados G.C., Olstins

Belize

1.) Caye Chapel G.C., Caye Chapel

Bermuda

1.) Mid Ocean Club, Tucker's Town ★

2.) Turtle Hill at Fairmont Southampton 3.) Port Royal G. Cse., Southampton

4.) Tucker's Point Club, Harrington Sound

5.) Riddell’s Bay G. & C.C., Warwick

Canada

1.) Cabot Cliffs ( pictured above ), Inverness, N.S. ★

2.) National G.C. of Canada, Woodbridge, Ont. ★

3.) St. George's G. and C.C., Etobicoke, Ont. ★

4.) Memphrémagog G.C., Magog, Quebec

5.) Capilano G. and C.C., West Vancouver, B.C. ★

6.) Hamilton G. & C.C. (West/South), Ancaster, Ont.★

7.) Cabot Links ( pictured below ), Inverness, N.S. ★

8.) Fairmont Jasper Park Lodge G.C., Jasper, Alb. ★

9.) Fairmont Banff Springs G. Cse. (Thompson), Banff, Alb. ★

10.) Muskoka Bay Club, Gravenhurst, Ont.

11.) Shaughnessy G. & C.C., Vancouver, B.C.

12.) Devil's Paintbrush, Caledon East, Ont.

13.) Highlands Links, Ingonish Beach, N.S. ★

14.) Beacon Hall G.C., Aurora, Ont.

15.) Tobiano G. Cse., Kamloops, B.C.

16.) The Links at Crowbush Cove, Morell, PEI

17.) Devil's Pulpit, Caledon Village, Ont.

18.) Victoria G.C., Victoria, B.C.

19.) Toronto G.C., Mississauga, Ont.

20.) Redtail G. Cse., Port Stanley, Ont.

21.) Mississauga (Ont.) G. & C.C.

22.) Calgary (Alb.) G. & C.C.

23.) Westmount G. & C.C., Kitchener, Ont.

24.) Oviinbyrd G.C., Foots Bay, Ont.

25.) Royal Montreal G.C. (Blue), Ile Bizard, Quebec

26.) Bigwin Island G.C., Baysville, Ont.

27.) London Hunt (Ont.) & C.C.

28.) Coppinwood G.C., Uxbridge, Ont.

29.) Big Sky G.C. (Championship), Pemberton, B.C.

30.) Rosedale G.C., Toronto

Cayman Islands

1.) North Sound Club, Grand Cayman

2.) The Ritz-Carlton G.C. (Blue Tip), Grand Cayman

Costa Rica

1.) Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo, Guanacaste

2.) Hacienda Pinilla, Guanacaste

3.) La Iguana G.Cse., Playa Herradura

4.) Reserva Conchal G.C., Guanacaste

Cuba

1.) Varadero G.C., Varadero

Curaçao

1.) BlueBay Curaçao, Willemstad

2.) Old Quarry G. Cse., Nieuwpoort

Dominican Republic

1.) Casa de Campo (Teeth of the Dog), La Romana ★

2.) Punta Espada G.C. ( pictured above ), Cap Cana ★

3.) Puntacana Resort & Club (Corales), Punta Cana

4.) Casa de Campo (Dye Fore), La Romana

5.) Casa de Campo (La Romana)

El Salvador

1.) Club Salvadoreño, Corinto 2.) Las Verasneras G. & Villas Resort, Sonsonate

Grenada

1.) Grenada G. & C.C., St. George’s

Guadeloupe

1.) G. International de St. François, St. François

Guatemala

1.) La Reunion G. Resort, Antigua

Haiti

1.) Pétionville C., Pétionville

Honduras

1.) Black Pearl at Pristine Bay Resort, Roatan

2.) Indura Beach & Golf, Tela Bay

Jamaica

1.) White Witch G. Cse., Rose Hall

2.) Cinnamon Hill G. Cse., Rose Hall

3.) The Tryall Club, Montego Bay

4.) Half Moon G. Cse., Montego Bay

5.) Runaway Bay G. Cse., Runaway Bay

Martinique

1.) Martinique G. & C.C. (Empress Joséphine), Trois-Ilets

Mexico

1.) Diamante (Dunes), Cabo San Lucas, Baja California Sur ★

2.) Chileno Bay G. & Beach Club, Cabo San Lucas, Baja California Sur

3.) Cabo del Sol (Ocean) ( pictured above ), Los Cabos, Baja California Sur ★

4.) Querencia, Los Cabos, San Jose del Cabo, Baja California Sur ★

5.) Four Seasons Punta Mita (Pacifico), Nayarit

6.) Palmilla G.C., Los Cabos, Baja California Sur

7.) Quivira G.C., Cabo San Lucas, Baja California Sur

8.) El Camaleón Mayakoba G. Cse., Playa del Carmen, Quintana Roo

9.) Guadalajara C.C., Jalisco

10.) Diamante (El Cardonal), Cabo San Lucas, Baja California Sur

11.) El Dorado G. & Beach C., Los Cabos, Baja California Sur

12.) Four Seasons Punta Mita (Bahia), Nayarit

13.) Vista Vallarta (Nicklaus), Puerto Vallarta, Jalisco

14.) Cabo Del Sol (Desert), Los Cabos, Baja California Sur

15.) Cabo Real G.C., Los Cabos, Baja California Sur

Nicaragua

1.) Mukul, an Auberge Resort (Guacalito G. Cse.)

Panama

1.) BlueBay Coronado G. & Beach Resort, Coronado Beach 2.) Buenaventura G.C., Farallon

Puerto Rico

1.) Coco Beach G. Resort (Championship), Rio Grande

2.) Coco Beach G. Resort (International), Rio Grande T-3.) Royal Isabela

T-3.) Wyndham Grand Rio Mar Beach Resort (River), Rio Grande

5.) TPC Dorado Beach (East), Dorado

6.) Bahia Beach G.C., Rio Grande

T-7.) TPC Dorado Beach (West), Dorado

T-7.) Wyndham Grand Rio Mar Beach Resort (River), Rio Grande

9.) Palmas Athletic Club (Flamboyan), Humacao

10.) El Conquistador G.C., Farjado

St. Kitts and Nevis

1.) Four Seasons Resort, Pinney’s Beach, Nevis

2.) Royal St. Kitts G.C., St. Kitts

St. Lucia

1.) St. Lucia G. Resort & C.C., Rodney Bay

St. Maarten

1.) Mullet Bay G. Cse., Low Lands

St. Vincent and the Grenadines

1.) Canouan Resort at Carenage Bay, Canouan Island

Trinidad and Tobago

1.) Mount Irvine Bay Hotel & G.C., Scarborough

Turks & Caicos

1.) Provo G.C., Providenciales

U.S. Virgin Islands

1.) Mahogany Run G. Cse., St. Thomas

SOUTH AMERICA

Argentina

1.) Olivos G.C. (White/Red), Los Polvorines, Buenos Aires

2.) Jockey Club (Red), San Isidro, Buenos Aires

3.) Jockey Club (Blue), San Isidro, Buenos Aires

4.) Chapelco G. & Resort, San Martin de los Andes

5.) El Potrerillo de Larreta, Alta Gracia, Córdoba

6.) Buenos Aires G.C. (Green/Yellow), Bella Vista

7.) Pilar G.C., Buenos Aires

8.) Isidro G.C., San Isidro, Buenos Aires

9.) Argentino G.C., Buenos Aires 10.) Mar del Plata G.C., Buenos Aires

Bolivia (10 courses)

1.) La Paz G.C., Aranjuez

Brazil

1.) Rio Olympic G. Cse. ( pictured above ), Rio de Janeiro

2.) Santapazienza G.C., Itatiba

3.) Gávea G. & C.C., Rio de Janeiro

4.) São Paulo G.C.

5.) Fazenda Boa Vista (Arnold Palmer), Porto Feliz, São Paulo

Chile

1.) Patagonia Virgin G.C., Los Lagos

2.) Rocas de Santo Domingo G.C (Red/Blue), Santo Domingo

3.) Los Leones G.C., Santiago

4.) Las Brisas G.C. (Valley), Santo Domingo

5.) Prince of Wales C.C., Santiago

Colombia

1.) TPC Cartagena at Karibana, Cartagena

2.) Los Largartos G.C. (David Gutierrez), Bogatá

3.) El Rincón de Cajica, Bogotá

4.) Guaymaral C.C. (No. 2), Bogotá

5.) C.C. of Bogatá (Founders), Bogatá

Ecuador

1.) Quito Tenis & G.C., Quito

Falkland Islands

1.) Stanley G.C., Stanley

French Guiana

1.) Anse G. Cse., Kourou

Guyana

1.) Lusignan G.C., Georgetown

Paraguay

1.) Resort Yacht & G.C. Paraguayo, Asunción

Perú

1.) Los Inkas C.C., Lima

Suriname

1.) Paramaribo G.C., Paramaribo

Uruguay

1.) G.C. of Uruguay, Montevideo

2.) Carmelo G.C., Colonia

Venezuela

1.) Caracas C.C, Caracas

2.) Lagunita C.C., El Hatillo, Miranda

EUROPE

Andorra

1.) Grandvalira G. Soldeu, Soldeu

Armenia

1.) Ararat Valley C.C., Yerevan

Austria

1.) Fontana G.C., Oberwaltersdorf

2.) G.C. Schloss Schönborn

3.) Adamstal G.C., Ramsau am Dachstein

4.) Diamond C.C. (Diamond), Atzenbrugg

5.) Colony Club Gutenhof, Vienna

Azerbaijan

1.) Dreamland G.C., Baku

2.) National Azerbaijan G.C., Quba

Belarus

1.) Minsk G.C., Minsk

Belgium

1.) Royal Waterloo G.C. (La Marache), Waterloo

2.) Royal G.C. de Belgique, Tervuren

3.) Royal Zoute G.C., Knokke-Heist

4.) Royal Antwerp G.C., Antwerp

5.) National Golf Brussels (Championship)

Bosnia and Herzegovina

1.) Sarajevo G.C., Sarajevo

Bulgaria

1.) Thracian Cliffs G. & Beach Resort, Kavarna

2.) Lighthouse G. & Spa Resort, Balchik

3.) BlackSeaRama G. & Villas, Balchik

Croatia

1.) G.C. Adriatic, Savudrija

Cyprus

1.) Aphrodite Hills G. Cse., Paphos

2.) Eléa G.C., Paphos

3.) Secret Valley G.C., Paphos

Czech Republic

(listing (alphabetically) by Golf Digest affiliate magazine)

--Albatross G. Resort

--Beroun G.C.

--Casa Serena Chateau & G. Resort

--G. and Ski Resort Ostravice

--Greensgate G. & Leisure Resort

--Karlstejn G. Resort

--Loreta G.C.

--Panorama G. Resort

--Royal G.C. Marianske Lazne

--Ypsilon G. Resort Liberec

Denmark

(ranking by Golf Digest affiliate magazine)

1.) Great Northern G. Cse., Kerteminde

2.) Esbjerg G.C. (Marbaek), Esbjerg

3.) The Scandinavian G.C. (Old), Farum

4.) Silkeborg Ry G.C.

5.) Holstebro G.C. (Forest), Vemb

6.) The Scandinavian G.C. (New), Farum

7.) Lübker G. Resort (Sand/Sky), Nimtofte

8.) Simon’s G.C. (A&B), Kvistgård

9.) Skjoldenæsholm G. Center (Trent Jones Jr.), Skjoldenæsvej

10.) Rungsted G.C., Rungsted Kyst

England (1,850 courses)

1.) Sunningdale G.C. (Old) ★

2.) Royal Birkdale G.C. ( pictured above ), Southport ★

3.) Royal St. George's G.C., Sandwich ★

4.) Swinley Forest G.C., Ascot ★

5.) Sunningdale G.C. (New), Sunningdale ★

6.) St. George's Hill G.C., Weybridge ★

7.) Rye G.C. (Old) ★

8.) St. Enodoc G.C. (Church), Wadebridge, Cornwall*

9.) Royal Lytham & St. Annes G.C., Lytham St. Annes ★

10.) Woodhall Spa G.C. (Hotchkin) ★

11.) Walton Heath G.C. (Old), Walton-on-the-Hill ★

12.) Royal Cinque Ports G.C., Deal ★

13.) Woburn G.C. (Duke’s), Milton Keynes*

14.) Royal Liverpool G.C., Hoylake ★

15.) Ganton G.C. ★

16.) Woburn G.C. (Marques’), Milton Keynes

17.) Royal West Norfolk G.C., Brancaster

18.) Wentworth C. (West), Virginia Water

19.) The Berkshire G.C. (Red), Ascot

20.) West Sussex G.C., Pulborough

21.) Formby G.C.

22.) Alwoodley G.C., Leeds

23.) Walton Heath G.C. (New), Walton-on-the-Hill

24.) Hillside G.C., Southport

25.) Hankley Common G.C., Farnham 26.) Saunton G.C. (East), Braunton, Devon

27.) Wentworth C. (East), Virginia Water

28.) The Berkshire G.C. (Blue), Ascot

29.) The Grove, Hertfordshire

30.) Notts G.C., Hollinwell, Nottingham

*Didn’t have enough ballots to qualify for World 100

Estonia

1.) Estonian G. & C.C. (Sea), Tallinn

Faroe Islands

1.) Tórshavnar G.C., Tórshavn

Finland

(ranking by Golf Digest affiliate magazine)

1.) Kytäjä G. (South East), Hyvinkää

2.) Vanajanlinna Golf, Hämeenlinna

3.) Kytäjä G. (North West), Hyvinkää

4.) Vierumäki (Cooke), Heinola

5.) Vuosaari Golf, Helsinki

France

1.) G. de Morfontaine ( pictured above ), Mortefontaine ★

2.) Le G. National (Albatros), Guyancourt

3.) Les Bordes G.C., Beaugency

4.) G. de Chantilly (Vineuil), Chantilly

5.) G. de Fontainebleau, Fontainebleau

6.) Grand Saint Emilionnais G.C., Saint Emilion

7.) G. de Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye

8.) Touquet G.C. (La Mer)

9.) Terre Blanche (Château) ( pictured below ), Tourrettes

10.) G. de Saint-Nom-La-Bretèche (Rouge), Saint-Nom-La-Bretèche

Georgia

1.) Ambassadori G.C., Kachreti

Germany

1.) G.C. Budersand, Sylt, Schleswig-Holstein

2.) Hamburger G.C. Falkenstein, Hamburg

3.) Sporting Club Berlin (Faldo), Bad Saarow, Berlin-Brandenburg

4.) G.C. St. Leon-Rot (Rot), St. Leon-Rot, Baden-Württemberg

5.) Winston G. (Winstonlinks), Mecklenburg-Vorpommern

Greece

1.) Costa Navarino (Bay) ( pictured above ), Messinia

2.) Costa Navarino (Dunes), Messinia

3.) Porto Carras Grand Resort, New Marmaras, Halkidiki

Hungary

1.) Zala Springs G.C., Zalacsany 2.) Royal Balaton G. & Yacht C., Balatonudvari

Iceland

1.) Brautarholt G.C., Reykjavik

2.) Reykjavik G.C. (Korpa), Reykjavik

3.) Keilir G.C., Hafnarfjördur

4.) Reykjavik G.C. (Grafarholt), Reykjavikk

5.) Akureyri G.C., Jaðarsvöllur

Ireland, Northern

(ranking by Golf Digest affiliate magazine in Ireland)

1.) Royal County Down G.C. (Championship) ( pictured ), Newcastle, Co. Down ★

2.) Royal Portrush G.C. (Dunluce) ★

3.) Portstewart G.C. (Strand) ★

4.) Castlerock G.C., Coleraine

5.) Lough Erne Resort, Enniskillen

6.) Malone G.C., Belfast

7.) Royal Portrush G.C. (Valley)

8.) Belvoir Park G.C., Belfast

9.) Royal Belfast G.C. 10.) Clandeboye G.C.

Ireland, Republic of

(ranking by Golf Digest affiliate magazine in Ireland)

1.) Portmarnock G.C. (Championship) ( pictured above ), Co. Dublin★

2.) Lahinch G.C. (Old), Co. Clare ★

3.) Tralee G.C., Ardfert, Co. Kerry

4.) Ballybunion G.C. (Old), Co. Kerry ★

5.) Waterville G. Links, Co. Kerry ★

6.) County Louth G.C., Baltray, Co. Louth

7.) The European C., Brittas Bay, Co. Wicklow ★

8.) Adare Manor Hotel & G. Resort, Co. Limerick

9.) Ballyliffin G.C. (Glashedy), Co. Donegal

10.) Enniscrone G.C., Co. Sligo

11.) The Island G.C., Donabate, Co. Dublin

12.) Old Head G. Links, Kinsale, Co. Cork ★

13.) Portmarnock Hotel & G. Links, Co. Dublin

14.) Belmullet G.C., Co. Mayo

15.) Mount Juliet G.C., Thomastown, Co. Kilkenny

16.) Ballyliffin G.C. (Old), Co. Donegal

17.) The K Club (Ryder Cup Course), Straffan, Co. Kildare

18.) Dooks G.C., Glenbeigh, Co. Kerry

19.) Trump International Golf Links, Doonbeg, Co. Clare ★

20.) Portsalon G.C., Fanad, Co. Donegal

Italy

1.) Verdura Resort (East), Sicily 2.) G.C. Villa d’Este G.C., Montorfano, Como 3.) Pevero G.C., Porto Cervo, Olbia 4.) Olgiata G.C. (West), Rome

5.) Le Pavoniere G. & C.C., Tuscany 6.) La Bagnaia G.C., Murlo, Siena 7.) Castiglion de Bosco G.C., Siena, Tuscany 8.) G.C. Roma-Acquasanta, Rome

9.) Bogogno G. Resort, Bogogno, Novara 10.) G.C. Biella (Le Betulle), Magnano, Biella

Latvia

1.) Ozo G.C., Riga

Lithuania

1.) The V G.C., Vilnius

Luxembourg

1.) G.C. Grand Ducal de Luxembourg, Senningerberg

Malta

1.) Royal Malta G.C., Marsa

Netherlands

1.) Utrechtse G.C. de Pan, Bosch en Duin 2.) Koninklijke Haagsche G. & C.C., Wassenaar

3.) Kennemer G. & C.C., Zandvoort

4.) Noordwijkse G.C., Noordwijk

5.) Hilversumsche G.C., Hilversum

Norway

(ranking by Golf Digest affiliate magazine)

1.) Holtsmark Golf, Sylling

2.) Miklagard G.C., Oslo

3.) Lofoten Links, Gimsoysand

4.) Oslo G.C., Oslo

5.) Kongsvinger G.C, Granli

6.) Bjaavann G.C., Kristiansand

7.) Stavanger G.C., Hafrsfjord

8.) Atlungstad Golf, Ottestad 9.) Meland G.C., Frekhaug

10.) Nøtterøy G.C.

Poland

1.) Sand Valley G. Resort, Paslek

2.) Modry Las G.C., Choszczno

3.) Kraków Valley G. & C.C. Krzeszowice

4.) Postolowo G. & C.C., Postolowo

Portugal

1.) Monte Rei G. & C.C., Tavira, Algarve

2.) Oitavos Dunes, Cascais

3.) San Lorenzo G. Cse., Almancil, Algarve

4.) Quinta do Lago G.C. (North), Almancil, Algarve 5.) Vilamoura G.C., (Oceânico Old), Vilamoura, Algarve

6.) Praia D'El Rey G. & Beach Resort, Óbidos

7.) Vilamoura G.C., (Oceânico Victoria), Vilamoura, Algarve

8.) Onyria Palmares (Praia and Lagos), Lagos, Algarve 9.) Porto Santo G.C., Vila Baleira, Madeira

10.) Santo da Serra G.C., Santa Cruz, Madeira

Romania

1.) Lac de Verde G.C., Breaza

Russia

1.) Skolcovo G.C., Moscow

2.) Pestovo G. and Yacht Club, Moscow 3.) Zavidovo PGA National, Tver

4.) Pine Creek G. Resort, Yekaterinberg 5.) Agalarov G. & C.C., Agalarov Estate, Moscow

Scotland (550 courses)

1.) Muirfield, Gullane ★

2.) Royal Dornoch G.C. (Championship) ★

3.) St. Andrews Links (Old) ( pictured ), Fife ★

4.) Trump Turnberry (Ailsa) ★

5.) Carnoustie G. Links (Championship), Carnoustie ★

6.) Kingsbarns G. Links, St. Andrews ★

7.) North Berwick G.C., North Berwick ★

8.) Trump International G. Links, Aberdeen ★

9.) Machrihanish G.C. ★

10.) Royal Troon G.C. (Old), Troon ★

11.) Loch Lomond G.C., Luss ★

12.) Cruden Bay G.C., Cruden Bay ★

13.) Castle Stuart G. Links, Inverness ★

14.) Royal Aberdeen G.C. (Balgownie), Aberdeen ★

15.) Prestwick G.C., Prestwick ★

16.) The Machrie G. Links, Islay* 17.) Trump Turnberry (King Robert the Bruce)* 18.) Western Gailes G.C., Irvine ★

19.) Gleneagles Hotel (King's), Auchterarder

20.) Brora G.C., Brora

21.) Renaissance C., North Berwick 22.) Nairn G.C., Nairn 23.) Gullane G.C. (No. 1), Gullane

24.) Carnegie Links at Skibo Castle, Dornoch, Sutherland 25.) Gleneagles Hotel G.C. (Queen’s), Auchterarder, Perthshire 26.) St. Andrews Links (New), St. Andrews

27.) Machrihanish Dunes G.C., Campbeltown, Strathclyde 28.) Archerfield Links G.C. (Fidra), Dirleton, East Lothian 29.) Dundonald Links, Ayshire 30.) Gleneagles Hotel G.C. (PGA Centenary), Auchterarder, Perthshire

*Didn’t have enough ballots to qualify for World 100

Serbia

1.) G.C. Belgrade, Belgrade

Slovakia

1.) Penati G. Resort (Legend), Senica 2.) Sedin G. Resort 3.) Penati G. Resort (Heritage), Senica

Slovenia

1.) Bled G. & C.C. (King's), Bled

Spain

1.) Valderrama G.C. ( pictured above ), Sotogrande ★ 2.) El Saler G. Cse., Valencia

3.) PGA Catalunya Resort (Stadium), Gerona

4.) Finca Cortesin, Malaga 5.) Royal Sotogrande, Cádiz

6.) Son Gual, Palma de Mallorca 7.) La Reserva C., Cádiz 8.) Royal Las Brisas G.C., Málaga 9.) Royal El Prat G.C., (Pink), Barcelona

10.) San Roque (Old Course), Cádiz

Sweden (450 courses)

(ranking by Golf Digest affiliate magazine in Sweden)

1.) Bro Hof Slott G.C. (Stadium), Bro

2.) Visby G.C., Gotlands, Tofta

3.) Ullna G.C., Akersberga

4.) Falsterbo G.C., Falsterbo

5.) Kristianstads G.C., (Östra), Åhus

6.) Halmstad G.C. (North), Halmstad

7.) Barsebäck G. & C.C. (Masters), Löddeköpinge

8.) Vallda G. & C.C., Vallda

9.) PGA of Sweden National (Links), Bara

10.) Sand G.C., Jönköping

11.) Vasatorps G.C. (Tournament), Helsingborg

12.) PGA of Sweden National (Lakes), Bara

13.) Royal Drottningholm G.C., Drottningholm 14.) Bro Hof Slott G.C. (Castle), Bro

15.) Ljunghusens G.C. (1-18), Hollviken

16.) Frösåker G.C., Västerås 17. Vidbynas G.C. (South), Nykvarn 18. Hills G.C., Mölndal 19. Elisefarm G.C., Fogdarp 20. Vasatorp G.C. (Classic), Helsingborg

Switzerland (100 courses)

(ranking by Golf Digest affiliate magazine in Switzerland)

1.) G.C. du Domaine Impérial, Gland

2.) G.C. de Geneve, Cologny

3.) G.C. Crans-sur-Sierre, Crans-Montana 4.) G.C. Breitenloo, Nürensdorf 5.) G.C. de Lausanne, Lausanne

6.) G.C. Patriziale Ascona, Locarno 7.) G.C. Bad Ragaz

8.) G. & C.C. Schönenberg 9.) G. & C.C. Zurich 10.) Andermatt Swiss Alps G.C., Andermatt 11.) Golf Sempachersee (Woodside), Hildisrieden 12.) G. & C.C. Bonmont, Chéserex 13.) G. Gerre Losone, Locarno 14.) G. de Lavaux, Puidoux 15.) Lucerne G.C., Luzern 16.) G. & C.C. Hittnau 17.) Ostschweizerischer G.C., Niederbüren 18.) G. & C.C. Wallenried 19.) G. & C.C. Blumisberg, Wünnewil-Flamatt 20.) Interlaken G.C., Unterseen

Turkey

1.) The Montgomerie Maxx Royal, Belek, Antalya

2.) Carya G.C., Belek, Antalya

3.) Antalya G.C. (PGA Sultan), Belek, Antalya

4.) Lykia Links, Manavgat, Antalya

5.) Cornelia G.C. (Nick Faldo), Belek, Antalya

Ukraine

1.) Kiev G.C. (Chamberlain), Kiev

Wales

1.) Royal Porthcawl G.C. ( pictured ), Porthcawl ★

2.) Pennard G.C., Swansea

3.) Royal St. David's G.C., Harlech

4.) Celtic Manor Resort (Twenty Ten), Newport

5.) Tenby G.C. 6.) Aberdovey G.C. 7.) Southerndown G.C., Bridgend 8.) Conwy G.C., Morfa 9.) Nefyn & District G.C., Pwllheli

10.) Pyle & Kenfig G.C., Bridgend

MIDDLE EAST

Bahrain

1.) The Royal G.C., Riffa

Iran

1.) Enghelab G. Cse., Tehran

Israel

1.) Caesarea G.C., Caesarea

Jordan

1.) Bisharat G.C., Amman

Kuwait

1.) Sahara Kuwait G. Resort, Kuwait City

Lebanon

1.) G.C. of Lebanon, Beirut

Oman

1.) Al Mouj G., Oman

Qatar

1.) Doha G.C., Doha

Saudi Arabia

1.) Dirab G.C., Riyadh

Syria

1.) Cham G. & C.C., Damascus

United Arab Emirates

(ranking by Golf Digest Middle East affiliate, which includes Al Mouj in Oman at No. 2)

1.) Emirates G.C. (Majlis), Dubai ★

2.) Yas Links, Abu Dhabi ★

3.) Dubai Creek G. & Yacht Club, Dubai

4.) Saadiyat Beach G.C. ( pictured above ), Abu Dhabi

5.) Jumeirah G. Estates (Earth), Dubai

6.) The Els Club, Dubai

7.) Abu Dhabi G.C. (National) ( pictured below ), Abu Dhabi

8.) Al Zorah G.C., Ajman

9.) Trump International G.C. Dubai

ASIA

Afghanistan

1.) Kabul G. Cse., Kabul

Bangladesh

1.) Kurmitola G.C., Dhaka

Bhutan

1.) Royal Thimphu G.C., Thimphu

Brunei

1.) Empire Hotel & C.C., Bandar Seri Begawan

Cambodia

1.) Angkor G. Resort ( pictured above ), Siem Reap

China

(Ranking by Golf Digest China)

1.) Sheshan International G.C., Shanghai 2.) Jian Lake Blue Bay G.C., Hainan 3.) Spring City G. & Lake Resort (Lake), Kunming 4.) Shanghai Links G. Community & C.C., Shanghai 5.) Nanjing Zhongshan International G.C. (A/B), Nanjing 6.) The Dunes Shenzhou Peninsula (composite), Hainan 7.) Evergrnd Shadow Creek G.C. 8.) Mission Hills Haikou (Black Stone), Hainan 9.) Lake Malaren G.C. (Masters), Shanghai 10.) Spring City G. & Lake Resort (Mountain), Kunming Note: Shanqin Bay G.C. ( pictured above ), on Hainan Island, made Golf Digest’s World 100 ranking but does not appear on our partner’s top 10.

Christmas Island

1.) Christmas Island G.C., The Settlement

Cocos (Keeling) Islands

1.) Cocos Islands G.C., West Island

Hong Kong

1.) Clearwater Bay G. & C.C., New Territories

India

(ranking by Golf Digest affiliate magazine in India)

1.) DLF G. & C.C., Gurgaon 2.) Delhi G.C., New Delhie

3.) ITC Classic G. Resort, Gurgaon 4.) Jaypee Greens G. Resort, Greater Noida 5.) Kalhaar Blues & Greens, Ahmedabad

6.) Prestige Golfshire, Bangalore 7.) Karnataka Golf Association G.C., Bangalore

8.) Royal Calcutta G.C., Kolkata

9.) Oxford G. Resort, Pune

10.) Bombay Presidency G.C., Mumbai

Indonesia

1.) Bali National G.C. ( pictured above ), Bali

2.) Ria Bintan G.C. (Ocean), Lagoi, Bintan

3.) Taman Dayu G.C. & Resort, Surabaya, East Java

4.) Royale Jakarta G.C. (West/South), Jakarta, West Java 5.) Rancamaya G.&C.C., Jakarta, West Java 6.) Damai Indah G. (Bumi Serpong Damai), Tangerang, West Java 7.) Pondok Indah G.C., Jakarta, West Java 8.) Riverside G.C., Bogor, West Java 9.) New Kuta G., Jimbaran, Bali 10.) Emeralda G.C. (River/Lake), Bogor, West Java

Japan

1.) Hirono G.C. (pictured) , Hirono, Hyogo ★

2.) Kawana Hotel G. Cse. (Fiji), Shizuoka ★

3.) Tokyo G.C., Saitama City, Saitama ★

4.) Naruo G.C., Inagawa, Hyogo 5.) Taiheiyo C. (Gotemba), Shizuoka 6.) Oarai G.C., Ibaraki 7.) Kasumigaseki C.C. (West), Saitama 8.) Hokkaido Classic G.C., Hokkaido 9.) Kasumigaseki C.C. (East), Saitama 10.) Yokahama C.C. (West), Yokahama, Kanawaga 11.) Bonari Kogen G.C., Fukushima 12.) Phoenix C.C., Miyazaki 13.) Hakone C.C., Hakone 14.) Ryugasaki C.C., Ibaraki 15.) Kawana Resort (Oshima), Shizuoka

Kazakhstan

1.) Nurtau G.C., Almaty

Korea, North

1.) Pyongyang G. Cse., Pyongyang

Korea, South

(ranking by Golf Digest affiliate magazine in South Korea)

1.) Wellington C.C. (Wyvern-Griffin), Gyeonggi-do (lacked sufficient ballots to earn World 100 status) 2.) The Club at Nine Bridges, Jeju 3.) Woo Jeong Hills C.C., Chungcheongnam 4.) Jack Nicklaus G.C. Korea, Incheon 5.) Anyang C.C., Gyeonggi-do 6.) South Cape Owners Club, Gyeongsangnam 7.) Trinity Club, Gyeonggi 8.) Haesley Nine Bridges, Gyeonggi 9.) Jade Palace G.C., Gangwon 10.) Sky72 G.C. (Ocean), Incheon 11.) Blue Mountain C.C., Gangwon 12.) South Springs C.C., Gyeonggi 13.) Pinx G.C. (West-East), Jeju 14.) Seowon Valley C.C., Gyeonggi 15.) Namchon G.C., Gyeonggi

Kyrgyzstan

1.) Maple Leaf G. & C.C., Bishkek

Laos

1.) Luang Prabang G.C., Luang Prabang

Macau

1.) Macau G. & C.C., Ilha de Coloane

Malaysia

1.) TPC Kuala Lumpur (East), Kuala Lumpur 2.) TPC Kuala Lumpur (West), Kuala Lumpur 3.) The Els C. Teluk Datai, Pulau Langkawi 4.) Kota Permai G.&C.C., Selangor 5.) The Mines Resort & G.C., Selangor 6.) Horizon Hills G.&C.C., Johor 7.) Saujana G.&C.C. (Palm), Selangor 8.) Els Club Desaru Coast (Valley Course), Johor 9.) Saujana G. &C.C. (Bunga Raya), Selangor 10.) Tropicana G. & C. Resort, Kuala Lumpur 11.) Sungai Long G.&C.C., Kuala Lumpur 12.) Forest City (Classic), Johor 13.) Forest City (Nicklaus), Johor 14.) Royal Selangor G.C. (Old), Kuala Lumpur 15.) Templer Park G.C., Selangor

Maldives

1.) Villingili G. Cse., Villingili Island

Mongolia

1.) Mt. Bogd G.C., Ulaanbaatar

Myanmar (120 courses)

1.) Pun Hlaing G.C., Yangon

Nepal

1.) Himalayan G. Cse., Pokhara

Pakistan

1.) Royal Palm G. & C.C., Lahore

Philippines

1.) Manila Southwoods G. & C.C. (Masters), Carmona, Cavite 2.) The Orchard G. & C.C. (Palmer), Dasmarinas, Cavite 3.) Wack-Wack G. & C.C. (East), Manila 4.) Eagle Ridge G. & C.C. (Nick Faldo), Cavite 5.) Tagaytay Midlands G.C., Tagaytay

Singapore (25 courses)

1.) Sentosa G.C. (Serapong) ( pictured above )★

2.) Sentosa G.C. (New Tanjong)

3.) Tanah Merah C.C. (Tampines) 4.) Tanah Merah C.C. (Garden) 5.) Laguna National G. & C.C. (World Classic) 6.) Laguna National G. & C.C. (Masters) 7.) Singapore Island C.C. (Bukit) 8.) Seletar C.C. 9.) Singapore Island C.C. (New) 10.) Sembawang C.C. 11.) Singapore Island C.C. (Island) 12.) Warren G.C. 13.) NSR & C.C. (Changi) 14.) Marina Bay G.C. 15.) Orchid C.C. (Dendro/Aranda)

Sri Lanka

1.) Victoria G. & C. Resort, Digana

Taiwan

1.) Miramar G. & C.C., Linkou 2.) Tashee G. & C.C. (Kingfisher/Egret), Taoyuan 3.) Taiwan G. & C.C., Tamsui 4.) Sunrise G. & C.C., Yangmei 5.) Linkou G.C., Linkou

Tajikistan

1.) Sogdiana G.C., Dushanbe

NEXT Thailand

1.) Chee Chan G. Resort, Pattaya* 2.) Siam C.C. (Old), Pattaya ★ 3.) Ayodhya Links G.C., Ayutthaya ★ 4.) Amata Spring C.C., Chonburi 5.) Black Mountain G.C., Hua Hin 6.) Siam C.C. (Plantation), Pattaya 7.) Siam C.C. (New), Pattaya 8.) Alpine G.C., Pathumthani 9.) Santiburi Samui C.C., Koh Samui 10.) Red Mountain G.C., Phuket

*Not enough ballots to qualify for World 100.

Uzbekistan

1.) Tashkent Lakeside G.C., Tashkent

Vietnam

1.) Hoiana Shores G.C., Hoi An* 2.) The Bluffs Ho Tram Strip, Ba Ria, Vung Tau ★

3.) Ba Na Hills G.C., Da Nang ★

4.) Laguna Lang Co, Lang Co, Da Nang 5.) Sky Lake G.C. (Lake), Hanoi

6.) Danang G.C. (Dunes), Da Nang 7.) Montgomerie Links, Da Nang 8.) Vietnam G.& C.C. (West), Ho Chi Minh City 9.) Kings’ Island G. Resort (Mountainview), Hanoi 10.) Dalat Palace G.C., Dalat *Not enough ballots to qualify for World 100.

AUSTRALASIA AND OCEANIA

American Samoa

1.) Ili'ili G. Cse., Pago Pago

Australia (1,520 courses)

(ranking by Golf Digest affiliate magazine in Australia)

1.) Royal Melbourne G.C. (West), Black Rock, Victoria ★ 2.) Kingston Heath G.C., Cheltenham, Victoria ★ 3.) Cape Wickham G. Links, King Island, Tasmania ★ 4.) Barnbougle Dunes, Bridport, Tasmania ★ 5.) New South Wales G.C., La Peruose, N.S.W. ★ 6.) Barnbougle Lost Farm, Bridport, Tasmania ★ 7.) Ellerston G. Cse., Hunter Valley, N.S.W. ★ 8.) Royal Melbourne (East), Black Rock, Victoria ★ 9.) Royal Adelaide, Seaton, N.S.W. ★ 10.) Ocean Dunes, King Island, Tasmania 11.) Victoria G.C., Cheltenham, Victoria ★ 12.) The National G.C. (Moonah), Cape Schanck, Victoria 13.) Metropolitan G.C., South Oakleigh, Victoria ★ 14.) The Australian G.C., Sydney, N.S.W. 15.) The National (Old), Cape Schanck, Victoria 16.) Cathedral Lodge & G.C., Thornton, Victoria 17.) Lake Karrinyup C.C., Perth, W. Australia 18.) The Lakes G.C., Eastlakes, N.S.W. 19.) The Dunes G. Links, Rye, Victoria 20.) Newcastle G.C., Fern Bay, N.S.W. 21.) Joondalup Resort (Quarry/Dune) (pictured below), Connolly, W. Australia 22.) Magenta Shores G. Cse., Magenta, N.S.W. 23.) St. Andrews Beach G. Cse., Fingal, N.S.W. 24.) Brookwater G. & C.C., Queensland 25.) Kooyonga G.C., Adelaide, S. Australia

British Indian Ocean Territory

1.) Coral Sands G. Cse., Diego Garcia

Cook Islands

1.) Rarotonga G.C., Avarua District

Fiji

1.) Natadola Bay G.Cse., Sigatoka 2.) Denarau G. and Racquet C., Denarau

French Polynesia

1.) Moorea Green Pearl G. Cse.

Guam

1.) Onward Mangilao G.C., Mangilao

Kiribati

1.) Ambo Island G. Cse., Tarawa

_ Marshall Islands

1.) Holmberg Fairways, Kwajalein

Nauru

1.) Nauru G. Cse.

New Caledonia

1.) Exclusiv’ Golf Deva Nouvelle Caledonie, Bourail

New Zealand (400 courses)

(ranking by Golf Digest affiliate magazine in Australia)

1.) Tara Iti G.C. (video and photo above) , Mangawhai ★

2.) Kauri Cliffs, Matauri Bay ★

3.) The Kinloch C., Taupo ★

4.) Jack's Point G. Cse., Queenstown ★

5.) Cape Kidnappers (pictured below), Hawke's Bay ★

6.) The Hills G.C., Arrowtown

7.) Wairakei International G. Cse., Taupo

8.) Paraparaumu Beach G.C. ★

9.) Millbrook Resort, Arrowtown

9.) Arrowtown G.C., Arrowtown 10.) Royal Wellington G.C., Upper Hutt 11.) Muriwai G. Links, Muriwai 12.) Titirangi G.C., Auckland 13.) Carrington Estate, Northland 14.) Christchurch G.C., Christchurch 15.) Windross Farm G. Cse., Papakura 16.) Gulf Harbour C.C., Whangaparaoa 17.) Clearwater G.C., Christchurch 18.) Hastings G.C. 19.) Ohop International G.C., Ohope Beach 20.) Cromwell G.C.

Niue

1.) Niue G. and Sports C., Alofi

Norfolk Island

1.) Norfolk Island G.C., Kingston

Northern Mariana Islands

1.) LaoLao Bay G. & Resort (East), Saipan

Papua New Guinea

1.) Lae G.C., Lae

Samoa

1.) Le Penina G. Cse., Faleolo

Solomon Islands

1.) Honiara G.C., Honiara

Tonga

1.) Tonga G.C., Nuku'alofa

Vanuatu

1.) Port Vila G. & C.C., Mele Bay, Efate

AFRICA

Algeria

1.) Algiers G.C., Dely-Ibrahim

Angola

1.) Luanda G.C., Morro dos Veados

Benin

1.) Marina Hotel G. Case., Cotonou

Botswana

1.) Phakalane G. Estate Hotel Resort, Gaborone

Burkina Faso

1.) G.C. Ouagadougou, Ouagadougou

Burundi

1.) Bujumbura G.C., Bujumbura

Cameroon

1.) G.C. de Yaoundé, Yaoundé

Cape Verde

1.) Mindelo G. Cse., Mindelo, São Vicente

Central African Republic

1.) Bangui G.C., Bangui

Chad

1.) N'Djamena G. Cse., N'Djamena

Congo, Democratic Republic of the

1.) G.C. de Lubumbashi, Lubumbashi

Congo, Republic of the

1.) G.C. de Diosso, Diosso

Djibouti

1.) G.C. de la Douda, Djibouti City

Egypt

1.) Katameya Dunes (Lakes), Cairo 2.) Mirage City G.C., Cairo

Equatorial Guinea

1.) Sofitel Malabo Sipopo le Golf, Malabo

Ethiopia

1.) Addis Ababa G.C., Addis Ababa

Gabon

1.) G.C. Port-Gentil, Port-Gentil

Gambia

1.) The Fajara C., Fajara

Ghana

1.) Achimota G.C., Accra

Ivory Coast

1.) Ivoire G.C., Abidjan

Kenya

1.) Karen C.C., Nairobi 2.) Royal Nairobi G.C., Nairobi 3.) Muthaiga G.C., Nairobi

Lesotho

1.) Maseru G.C., Maseru

Liberia

1.) Firestone G. Cse., Monrovia

Libya

1.) Tripoli G.C., Tripoli

Madagascar

1.) G. du Rova, Antananarivo

Malawi

1.) Lilongwe G.C., Lilongwe

Mali

1.) G.C. de L'Amitie, Bamako

Mauritania

1.) Nouakchott G. Cse., Nouakchott

Mauritius

1.) Anahita Resort, La Place Belgath

2.) Ile aux Cerfs G.C., Trou d’Eau Douce 3.) Heritage G.C., Bel Ombre 4.) Constance Belle Mare Plage (Legend), Belle Mare

5.) Constance Belle Mare Plage (Links), Belle Mare

Mayotte

1.) G.C. les Ylangs, Combani

Morocco

1.) Royal G. Dar Es Salam (Red), Rabat 2.) Royal G. Dar Es Salam (Blue), Rabat

Mozambique

1.) Beira G.C., Beira

Namibia

1.) Rossmund Lodge and G. Resort, Swakopmund

Niger

1.) Rio Bravo G.C., Niamey

Nigeria

1.) IBB International G. & C.C., Abuja

2.) Smokin Hills G. Resort, Ilara Mokin

Réunion

1.) G. du Bassin Bleu, St.-Gilles-les-Hauts

Rwanda

1.) Kigali G.C., Kigali

St. Helena

1.) St. Helena G.C., Longwood, St. Helena

Senegal

1.) G. de Saly, Mbou

Seychelles

1.) Constance Lémuria Resort G. Cse., Praslin

Sierra Leone

1.) Freetown G.C., Lumley Beach, Freetown

South Africa (450 courses)

1.) Fancourt Hotel & C.C. (Links) ( pictured above ), George, Western Cape ★

2.) Leopard Creek C.C., Malelane ★

3.) Gary Player C.C., Sun City, North West

4.) Durban C.C.

5.) St. Francis Links, St. Francis Bay, Eastern Cape

6.) Pearl Valley at Val de Vie Estate, Paarl, Western Cape

7.) Arabella G.C., Hermanus, Western Cape

8.) Fancourt Hotel & C.C. (Montagu), George, Western Cape 9.) Glendower, Johannesburg, Gauteng

10.) George G.C., Western Cape

11.) Royal Johannesburg & Kensington G.C. (East), Johannesburg, Gauteng

12.) Zimbali G.C., Ballito, KZN 13.) Humewood G.C., Port Elizabeth, Eastern Cape

14.) Pinnacle Point Beach and G. Resort, Mossel Bay, Western Cape 15.) East London G.C., East London, Eastern Cape

16.) Lost City C.C., Sun City, North West 17.) Fancourt (Outeniqua), George, Western Cape

18.) Pezula Championship Cse., Knysna, Western Cape

19.) C.C. Johannesburg (Woodmead), Gauteng 20.) Simola G.C., Knysna, Western Cape

Sudan

1.) Fenti G., Khartoum

Swaziland

1.) Royal Swazi Spa C.C., Lobamba

_ Tanzania

1.) Kilimanjaro G. & Wildlife Estate, Usa River

Togo

1.) G. du Togo, Lomé

Tunisia)

1.) El Kantaoui (Panorama), Port El Kantaoui

Uganda

1.) Uganda G.C., Kampala City

Zambia

1.) Nkana G.C., Kitwe

Zimbabwe (30 courses)

1.) Leopard Rock G. Resort, Mutare

2.) Elephant Hills Hotel G. Cse, Victoria Falls

3.) Chapman G.C., Harare

4.) Royal Harare G.C., Harare

COUNTRIES WITH NO GOLF

Akrotiri

Albania

British Virgin Islands

Comoros

Dhekelia

Dominica

Eritrea

Gaza Strip

Gibraltar

Guinea

Guinea-Bissau

Holy See (Vatican City)

Iraq

Kosovo

Liechtenstein

Macedonia

Micronesia, Federated States of

Moldova

Monaco

Montenegro

Montserrat

Palau

Pitcairn Islands Saint Barthelemy

Saint Pierre and Miquelon

San Marino

Sao Tome and Principe

Sint Maarten

Somalia

South Sudan

Svalbard

Timor-Leste

Tokelau

Turkmenistan

Tuvalu

Wallis and Futuna

West Bank

Western Sahara

Yemen

