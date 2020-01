2020 Sony Open tee times, viewer's guide

The second of back-to-back Hawaii stops for the PGA Tour, and the first full-field tournament since the RSM Classic in November, commences this week at the 2020 Sony Open, with a field of 144 golfers descending on Waialae Country Club in Honolulu.

Justin Thomas will headline this event after a playoff victory at the Tournament of Champions. Since 2017, Thomas has gone a combined 101 under at the Sentry TOC and Sony Open, having pulled off the Sentry-Sony double that year, too.

Matt Kuchar is the defending champion, taking down his second victory of last year's wraparound season at Waialae with a four-shot victory last year. 2020 marks the 55th consecutive year that Waialae Country Club has hosted the Hawaiian Open, a mark topped by just three other courses. The winner of this event will receive 500 FedEx Cup points and a $1,188,000 share of the $6.6 million purse.

TV Schedule

Golf Channel will carry live coverage from Thursday through Saturday from 7-10:30 p.m. (eastern) and on Saturday and Sunday from 6-10 p.m., EDT.

Thursday Tee Times (all local times)

Tee No. 1

7:10 a.m. -- Graham DeLaet, Brandon Hagy, Shugo Imahira

7:20 a.m. -- Michael Thompson, Parker McLachlin, Bud Cauley

7:30 a.m. -- Fabián Gómez, D.J. Trahan, Joel Dahmen

7:40 a.m. -- Troy Merritt, Daniel Berger, Jimmy Walker

7:50 a.m. -- Dylan Frittelli, Martin Trainer, Hudson Swafford

8:00 a.m. -- J.T. Poston, Chez Reavie, Adam Long

8:10 a.m. -- Jim Herman, Andrew Landry, Vijay Singh

8:20 a.m. -- Robert Streb, Jerry Kelly, Kyoung-Hoon Lee

8:30 a.m. -- Rory Sabbatini, Mark Hubbard, Talor Gooch

8:40 a.m. -- Hank Lebioda, Vincent Whaley, Tomoyo Ikemura

8:50 a.m. -- Xinjun Zhang, Ryan Brehm, Will Gordon

9:00 a.m. -- Doug Ghim, Michael Gellerman, Toru Nakajima

11:50 a.m. -- Vaughn Taylor, Chris Kirk, Jamie Lovemark

12 noon -- Matt Every, Alex Noren, Colt Knost

12:10 p.m. -- Cameron Smith, Charley Hoffman, Matt Jones

12:20 p.m. -- Scott Piercy, Pat Perez, Brendan Steele

12:30 p.m. -- Kevin Kisner, Webb Simpson, Hideki Matsuyama

12:40 p.m. -- Justin Thomas, Brendon Todd, Matt Kuchar

12:50 p.m. -- Ryan Palmer, Keith Mitchell, Satoshi Kodaira

1:00 p.m. -- Brian Stuard, Anirban Lahiri, Tom Hoge

1:10 p.m. -- Emiliano Grillo, Luke List, Cameron Percy

1:20 p.m. -- Henrik Norlander, Chris Baker, Eric Dugas

1:30 p.m. -- Cameron Davis, Matthew NeSmith, Jared Sawada

1:40 p.m. -- Rob Oppenheim, Vince Covello, Ryuko Tokimatsu

Tee No. 10

7:10 a.m. -- James Hahn, Chesson Hadley, Abraham Ancer

7:20 a.m. -- Bo Van Pelt, Carlos Ortiz, Adam Schenk

7:30 a.m. -- Ben Martin, Patrick Rodgers, Sam Burns

7:40 a.m. -- Sebastián Muñoz, Patton Kizzire, Zach Johnson

7:50 a.m. -- Lanto Griffin, Joaquin Niemann, Marc Leishman

8:00 a.m. -- Patrick Reed, Collin Morikawa, Brandt Snedeker

8:10 a.m. -- Charles Howell III, Kevin Tway, Ryan Armour

8:20 a.m. -- Peter Malnati, Smylie Kaufman, J.J. Spaun

8:30 a.m. -- Mackenzie Hughes, Brian Gay, David Hearn

8:40 a.m. -- Kristoffer Ventura, Michael Gligic, Kazuki Higa

8:50 a.m. -- Scott Harrington, Rafael Campos, Rhein Gibson

9:00 a.m. -- Tyler McCumber, Ben Taylor, Mikumu Horikawa

11:50 a.m. -- Tim Wilkinson, Zac Blair, Roger Sloan

12 noon -- Scott Brown, Sungjae Im, Doc Redman

12:10 p.m. -- Kyle Stanley, Brian Harman, Sepp Straka

12:20 p.m. -- Tyler Duncan, Brice Garnett, Ted Potter, Jr.

12:30 p.m. -- Nate Lashley, Corey Conners, Jason Dufner

12:40 p.m. -- Sung Kang, Graeme McDowell, Aaron Wise

12:50 p.m. -- Keegan Bradley, Andrew Putnam, Russell Knox

1:00 p.m. -- Russell Henley, Nick Taylor, Sam Ryder

1:10 p.m. -- Bo Hoag, Nelson Ledesma, Alex Beach

1:20 p.m. -- Mark Anderson, Harry Higgs, Rikuya Hoshino

1:30 p.m. -- Kramer Hickok, Joseph Bramlett, Tyler Ota

1:40 p.m. -- Robby Shelton, Chase Seiffert, Rico Hoey

Friday Tee Times (all local)

Tee No. 1

7:10 a.m. -- Tim Wilkinson, Zac Blair, Roger Sloan

7:20 a.m. -- Scott Brown, Sungjae Im, Doc Redman

7:30 a.m. -- Kyle Stanley, Brian Harman, Sepp Straka

7:40 a.m. -- Tyler Duncan, Brice Garnett, Ted Potter, Jr.

7:50 a.m. -- Nate Lashley, Corey Conners, Jason Dufner

8:00 a.m. -- Sung Kang, Graeme McDowell, Aaron Wise

8:10 a.m. -- Keegan Bradley, Andrew Putnam, Russell Knox

8:20 a.m. -- Russell Henley, Nick Taylor, Sam Ryder

8:30 a.m.-- Bo Hoag, Nelson Ledesma, Alex Beach

8:40 a.m. -- Mark Anderson, Harry Higgs, Rikuya Hoshino

8:50 a.m. -- Kramer Hickok, Joseph Bramlett, Tyler Ota

9:00 a.m. -- Robby Shelton, Chase Seiffert, Rico Hoey

11:50 a.m. -- James Hahn, Chesson Hadley, Abraham Ancer

Noon -- Bo Van Pelt, Carlos Ortiz, Adam Schenk

12:10 p.m. -- Ben Martin, Patrick Rodgers, Sam Burns

12:20 p.m. -- Sebastián Muñoz, Patton Kizzire, Zach Johnson

12:30 p.m. -- Lanto Griffin, Joaquin Niemann, Marc Leishman

12:40 p.m. -- Patrick Reed, Collin Morikawa, Brandt Snedeker

12:50 p.m. -- Charles Howell III, Kevin Tway, Ryan Armour

1:00 p.m. -- Peter Malnati, Smylie Kaufman, J.J. Spaun

1:10 p.m. -- Mackenzie Hughes, Brian Gay, David Hearn

1:20 p.m. -- Kristoffer Ventura, Michael Gligic, Kazuki Higa

1:30 p.m. -- Scott Harrington, Rafael Campos, Rhein Gibson

1:40 p.m. -- Tyler McCumber, Ben Taylor, Mikumu Horikawa

Tee No. 10

7:10 a.m. -- Vaughn Taylor, Chris Kirk, Jamie Lovemark

7:20 a.m.-- Matt Every, Alex Noren, Colt Knost

7:30 a.m. -- Cameron Smith, Charley Hoffman, Matt Jones

7:40 a.m. -- Scott Piercy, Pat Perez, Brendan Steele

7:50 a.m. -- Kevin Kisner, Webb Simpson, Hideki Matsuyama

8:00 a.m. -- Justin Thomas, Brendon Todd, Matt Kuchar

8:10 a.m. -- Ryan Palmer, Keith Mitchell, Satoshi Kodaira

8:20 a.m. -- Brian Stuard, Anirban Lahiri, Tom Hoge

8:30 a.m. -- Emiliano Grillo, Luke List, Cameron Percy

8:40 a.m. -- Henrik Norlander, Chris Baker, Eric Dugas

8:50 a.m. -- Cameron Davis, Matthew NeSmith, Jared Sawada

9:00 a.m. -- Rob Oppenheim, Vince Covello, Ryuko Tokimatsu

11:50 a.m. -- Graham DeLaet, Brandon Hagy, Shugo Imahira

Noon -- Michael Thompson, Parker McLachlin, Bud Cauley

12:10 p.m. -- Fabián Gómez, D.J. Trahan, Joel Dahmen

12:20 p.m. -- Troy Merritt, Daniel Berger, Jimmy Walker

12:30 p.m. -- Dylan Frittelli, Martin Trainer, Hudson Swafford

12:40 p.m. -- J.T. Poston, Chez Reavie, Adam Long

12:50 p.m. -- Jim Herman, Andrew Landry, Vijay Singh

1:00 p.m. -- Robert Streb, Jerry Kelly, Kyoung-Hoon Lee

1:10 p.m. -- Rory Sabbatini, Mark Hubbard, Talor Gooch

1:20 p.m. -- Hank Lebioda, Vincent Whaley, Tomoyo Ikemura

1:30 p.m. -- Xinjun Zhang, Ryan Brehm, Will Gordon

1:40 p.m. -- Doug Ghim, Michael Gellerman, Toru Nakajima

