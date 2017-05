2017 U.S. Open Local and Sectional Qualifying Results

U.S. Open Local Qualifying Results

Golfers from local qualifying advanced to 36-holes of Sectional Qualifying.

Golfers who advance from Sectional Qualifying compete in the 117th U.S. Open at Erin Hills Golf Club, June 15-18

(a) - Amateur

May 2, Twin Warriors G.C., Santa Ana Pueblo, N.M. (39 Players/2 spots)

(a) Greg Condon, Monte Vista, Colo., 70

Tony Mike Jr., Kirtland, N.M., 70

Alt-Jeff Roth, Farmington, N.M., 70

Alt-Luke Condon, Monte Vista, Colo., 71

May 3, Wildwood G.C., Allison Park, Pa. (40/2)

Kevin Shields, Pittsburgh, Pa., 74

(a) Michael Wickett, Pittsburgh, Pa., 74

Alt-Joseph Gunnerman, Yardley, Pa., 75

Alt-Michael Van Sickle, Pittsburgh, Pa., 76

May 3, Mission Inn Resort & Club (El Campeon Course), Howey-in-the-Hills, Fla. (73/4)

Trevor Sluman, Pittsford, N.Y., 69

(a) Sam Horsfield, Davenport, Fla., 70

Rod Perry, Port Orange, Fla., 70

(a) Jonathan Yaun, Minneola, Fla., 70

Alt-Julian Suri, St. Augustine, Fla., 70

Alt-(a) Ian Peng, Howey-in-the-Hills, Fla., 71

May 5, The Club at Admirals Cove (North/West Courses), Jupiter, Fla. (71/4)

(a) Justin Goodhue, Palm Beach Gardens, Fla., 65

(a) Davidde Giordano, Jupiter, Fla., 67

Joey Garber, Petoskey, Mich., 68

Carter Page, Jupiter, Fla., 69

Alt-Bryden Macpherson, Australia, 69

Alt-Gregg Lavoie, Pasco, Wash., 69

May 8, DeBordieu Club, Georgetown, S.C. (78/5)

William Starke, Mt. Pleasant, S.C., 65

Michael Cromie, Cary, N.C., 67

Phillip Mollica, Mt. Pleasant, S.C., 67

Blake Kennedy, Greenville, S.C., 70

(a) Eric Bae, Pinehurst, N.C., 71

Alt-(a) Keenan Huskey, Columbia, S.C., 71

Alt-(a) Evan Grenus, Glastonbury, Conn., 71

May 8, The Golf Club of SouthShore, Henderson, Nev. (90/5)

Matthew Nolasco, Las Vegas, 67

Ben Geyer, Arbuckle, Calif., 68

Nick Killpack, St. George, Utah, 68

Bohyun Lim, Las Vegas, 68

Phillip Reedy, Henderson, Nev., 68

Alt-Danny Lewis, Morrow, Ohio, 69

Alt-Zane Thomas, Las Vegas, 69

May 8, Summer Grove Golf Club, Newnan, Ga. (132/8)

Deven Broadaway, Adairsville, Ga., 66

(a) David Mackey, Watkinsville, Ga., 67

(a) Thomas Todd, Greenville, S.C., 68

(a) Thomas Whitley, Hoschton, Ga., 68

(a) James Clark, Columbus, Ga., 69

Tadd Fujikawa, Honolulu, 69

(a) William Rainey, Charlotte, N.C., 69

(a) Joey Savoie, Canada, 69

Alt-Wade Binfield, Fayetteville, Ga., 69

Alt-(a) Spencer Ralston, Gainesville, Ga., 70

May 8, Canterwood Golf & Country Club, Gig Harbor, Wash. (102/6)

Lorens Chan Honolulu, Hawaii, 70

(a) Jordan Lu, Canada, 70

(a) Corey Pereira, Cameron Park, Calif., 70

(a) Frank Garber, Kirkland, Wash., 72

(a) RJ Manke, Lakewood, Wash., 72

Christopher Tedesco, Gig Harbor, Wash., 72

Alt-Lindsay Bernakevitch, Canada, 72

Alt-Darren Day, Canada, 73

May 8, Kinsale Golf & Fitness Club, Powell, Ohio (120/7)

Tim Crouch, Mount Vernon, Ohio, 67

Tyler Light, Massilon, Ohio, 68

Logan Holt, Dublin, Ohio, 69

Stephen Gangluff, Marysville, Ohio, 70

(a) Brad Wright, Dublin, Ohio, 70

(a) Daniel Wetterich, Cincinnati, Ohio, 71

Nate Yankovich, Columbus, Ohio, 71

Alt-(a) Austin Dyson, Dublin, Ohio, 71

Alt-(a) Caleb Ramirez, Blythe, Calif., 71

May 8, Indian Ridge Country Club (Grove Course), Palm Desert, Calif. (84/5)

(a) Adam Navigato, Solana Beach, Calif., 67

(a) Matt Lutz, Placentia, Calif., 68

Alex Chiarella, San Diego, 69

(a) Andrew Levitt, Ladera Ranch, Calif., 69

(a) Justin Suh, San Jose, Calif., 69

Alt-(a) Hayuan (Jack) Li, Temecula, Calif., 70

Alt-(a) Andres Gonzalez, Los Angeles, 70

May 8, TPC at Valencia, Valencia, Calif. (90/5)

Benjamin Lein, Diamond Bar, Calif., 69

John Kim, Walnut, Calif., 70

Jeremy Sanders, Chatsworth, Calif., 70

Collin Wheeler, Stevenson Ranch, Calif., 70

(a) Cole Madey, West Linn, Ore., 71

Alt-Jeffrey Holen, Castaic, Calif., 71

Alt-(a) Philip Delisi, Honolulu, 72

May 8, Midlane Golf Resort, Wadsworth, Ill. (72/4)

(a) Everton Hawkins, Irvine, Calif., 66

Peter Kindstrom, McHenry, Ill., 67

(a) Anthony Albano, Park Ridge, Ill., 69

Andrew Hansen, Mequon, Wis., 69

Alt-(a) Dylan Wu, Medford, Ore., 70

Alt-(a) Ryan Lumsden, Evanston, Ill. 71

May 8, Illini Country Club, Springfield, Ill. (62/4)

Shane Smith, Godfrey, Ill., 70

Ian Nelson, Macomb, Ill., 71

Gideon Smith, Quincy, Ill., 71

Michael Suhre, Edwardsville, Ill., 71

Alt-(a) Blake Hilliard, Effingham, Ill., 71

Alt-Seth Trolia, Mahomet, Ill., 71

May 8, Delaware Country Club, Muncie, Ind. (87/5)

(a) Drew Alexander, McCordsville, Ind., 66

(a) Brian Carlson, Madison, Conn., 67

(a) Matt VanDeventer, Columbus, Ind., 68

(a) Johnny Watts, Fishers, Ind., 68

Chase Wright, Muncie, Ind., 68

Alt-Andy Winings, Fishers, Ind., 68

Alt-(a) Cory Cahalan, Charlestown, Ind., 69

May 8, Split Rail Links & Golf Club, Aledo, Texas (117/7)

Edward Loar, Rockwall, Texas, 66

Cyril Bouniol, France, 67

Derek Ernst, Frisco, Texas, 67

Arnie Martinez, San Antonio, 67

Stetson McMillan. Flint, Texas, 67

Chris Brown, Garland, Texas, 68

Joseph Abella, Plano, Texas, 69

Alt-Stuart Deane - Alt Arlington, Texas, 69

Alt-David Lutterus, Fort Worth, 69

May 8, Rockrimmon Country Club, Stamford, Conn. (119/7)

Michael Miller, Brewster, N.Y., 70

(a) Matthew Lowe, Farmingdale, N.Y., 71

(a) Paul Pastore, Greenwich, Conn., 71

Matthew Dobyns, Lake Success, N.Y., 72

Charles Meola, Mamaroneck, N.Y., 72

Evan DeLuca, Trumbull, Conn., 73

Cory Muller, Norwalk, Conn., 73

Alt-David Pastore, Greenwich, Conn., 74

Alt-Kyle Higgins, Massapequa, N.Y., 74

May 8, Haworth Country Club, Haworth, N.J. (79/5)

Harrison Shih, Bluffton, S.C., 67

Chris Belair, Canada, 68

Kevin Foley, Somerville, N.J., 68

(a) Lloyd Jefferson Go, Philippines, 69

(a) Evan Quinn, Morristown, N.J., 70

Alt-Matthew Dubrowski, Bergenfield, N.J., 70

Alt-(a) Mark Goodall, Tomkins Cove, N.Y., 71

May 8, Country Club at DC Ranch, Scottsdale (84/5)

Chan Kim, Gilbert, Ariz., 64

(a) Ken Tanigawa, Phoenix, 65

Alex Aragon, Phoenix, 67

Trevor Murphy, Scottsdale, 67

David Engram, Anthem, Ariz., 68

Alt-Brendan Connolly, Castle Rock, Colo., 68

Alt-(a) Mason Quagliata, Scottsdale, 69

May 8, The Country Club, Salt Lake City, Utah (90/5)

(a) Rhett Rasmussen, Draper, Utah, 67

Brandon Kida, Layton, Utah, 69

(a) Mitchell Schow, Ogden, Utah, 69

(a) Brigham Gibbs, Salt Lake City, 70

(a) Kelton Hirsch, North Salt Lake, Utah, 70

Alt-(a) Spencer Dunaway, Mililani, Hawaii, 70

Alt-Jonathon Thomas, West Point, Utah, 71

May 8, The Heritage at Westmoor, Westminster, Colo. (84/5)

Zahkai Brown, Golden, Colo., 70

(a) Christopher Thayer, Golden, Colo., 71

Pat Grady, Denver, 72

(a) Joshua Seiple, Denver, 72

(a) Jake Staiano, Englewood, Colo., 72

Alt-(a) Jon Lindstrom, Broomfield, Colo., 72

Alt-(a) Daniel Pearson, Longmont, Colo., 73

May 8, Beacon Hall Golf Club, Aurora, Ontario, Canada (78/5)

Stephane Dubois, Canada, 71

(a) Chase Komaromi, Canada, 71

Peter Laws, Canada, 72

Beon Yeong Lee, Canada, 72

Bronson Ferrier, Canada, 74

Alt-(a) Kevin Fawcett, Canada, 74

Alt-JC Deacon, Canada, 74

May 8, Northwest Golf Club, Silver Spring, Md. (94/5)

Kent Hagen, Upper Marlboro, Md., 66

Steven Delmar, Gaithersburg, Md., 71

(a) Mickey Demorat, Merritt Island, Fla., 72

(a) Justin Feldman, Rockville, Md., 72

Jordan Meltzer, Melville, N.Y., 73

Alt-Jay Woodson, Powhatan, Va., 73

Alt-(a) Evan Santa, Edgewater, Md., 73

May 8, Muskegon Country Club, Muskegon, Mich. (78/4)

(a) Donnie Trosper, Canton, Mich., 67

Clark Klaasen, Rockford, Mich., 70

Michael Murray, White Lake, Mich., 71

Troy Thorn, Grand Haven, Mich., 72

Alt-Andrew Ruthkoski, Muskegon, Mich., 73

Alt-(a) Jerred Barley, Tipton, Mich., 73

May 8, Country Club at the Legends, Eureka, Mo. (75/4)

(a) Joshua Rhodes, Paducah, Ky., 67

(a) Chase Hanna, Leawood, Kan., 69

(a) Daniel Hudson, Western Springs, Ill., 69

(a) Sam Migdal, Ballwin, Mo., 69

Alt-Mitchell Gregson, Waterloo, Ill., 70

Alt-Robert Gaus, St. Louis, 70

May 8, The Wanderers Club, Wellington, Fla. (78/5)

Steve Lebrun, Royal Palm Beach, Fla., 66

(a) Andrew Kozan, West Palm Beach, Fla., 67

Kyle Sanders, Jupiter, Fla., 69

Matthew Bryant, Columbia, S.C., 69

Michael Carbone, Brewster, Mass., 69

Alt-Jason Hrynkiw, Sarasota, Fla., 70

Alt-Brett Walker, Jupiter, Fla., 70

May 8, The Country Club of Winter Haven, Winter Haven, Fla. (65/4)

Justin Hueber, Jacksonville, 69

Sean Kelly, Staten Island, N.Y., 70

(a) Jacob Penny, Valrico, Fla., 71

Jake Sherwin, Cape Coral, Fla., 71

Alt-Colin Van Es, Granger, Ind., 72

Alt-Alexander Bremmer, Waterman, Ill., 72

May 8, TPC Prestancia (Stadium Course), Sarasota, Fla. (76/4)

(a) Hunter Howell, Odessa, Fla., 67

Ryan Carter, Miami, 69

Nicholas Hocker, Oxford, Mich., 69

(a) Tyler Carlson, Bradenton, Fla., 70

Alt-Seth Lauer, Huntington, Ind., 70

Alt-Sebastian Mark, North Port, Fla., 70

May 8, Midland Hills Country Club, St. Paul, Minn. (84/5)

Don Constable, Minnetonka, Minn., 66

Sam Matthew, Roseville, Minn., 68

Mitch Tucker, Oskaloosa, Iowa, 71

(a) Will Holmgren, Plymouth, Minn., 72

Jeff Kringen, Long Lake, Minn., 72

Alt-(a) Riley Johnson, Fargo, N.D., 72

Alt-(a) Ben Greve, Golden Valley, Minn., 72

May 9, Yocha Dehe Golf Club, Brooks, Calif. (84/5)

(a) Brandon Wu, Scarsdale, N.Y., 63

(a) Wonje Choi, San Diego, 68

Matthew Hollinsead, Sacramento, Calif., 69

Sean King, Modesto, Calif., 69

Todd Killingsworth, Beaverton, Ore., 70

Alt-Andres Kristiansen, Norway, 70

Alt-(a) Isaiah Salinda, South San Francisco, 70

May 9, Andalusia Country Club, La Quinta, Calif. (85/5)

(a) Edwin Kuang, Murrieta, Calif., 69

Matt Picanso, Bakersfield, Calif., 69

Max Homa, Corona del Mar, Calif., 71

Tommy Mansuwan, Thailand, 71

Anthony Paolucci, Dallas, 72

Alt-Nick Sherwood, Albany, Ore., 72

Alt-Kyle Mendoza, Glendora, Calif., 73

May 9, Beechmont Country Club, Beachwood, Ohio (119/7)

Justin Lower, Canal Fulton, Ohio, 67

Timothy Raleigh, Bentleyville, Ohio, 69

Jake Scott, Strongsville, Ohio, 70

Nathan Tarter, Mogadore, Ohio, 70

Patrick Wilkes-Krier, Ann Arbor, Mich., 70

Randy Dietz, Kent, Ohio, 71

(a) Shyamal Nagindas, Canada, 71

Alt-(a) Maxwell Scott Moldovant, Canton, Ohio, 71

Alt-Lucas Kim, Canada, 71

May 9, Hot Springs Country Club (Arlington Course), Hot Springs, Ark. (78/5)

Rob Hudson Dallas, Texas, 66

(a) Zachary Bauchou, Forest, Va., 68

(a) Eric Ricard, Shreveport, La., 69

Jordan Russell, Bryan, Texas, 69

(a) Noah Tullos, Paragould, Ark., 69

Alt-Charlie Holland, Dallas, 70

Alt-Matthew Jennings, Prairie City, Iowa, 70

May 9, Wolfdancer Golf Club, Cedar Creek, Texas (133/8)

(a) Braden Bailey, Groves, Texas, 68

Nick Flanagan, San Antonio, 68

(a) Hunter Shattuck, Jacksonville, Texas, 68

Roger Sloan, Canada, 68

(a) Cameron Champ, Sacramento, Calif., 69

Josh Radcliff, Arlington, Texas, 69

(a) Jay Reynolds, Austin, 69

Brady Watt, The Woodlands, Texas, 69

Alt-Wesley Short Jr., Austin, 69

Alt-Omar Uresti, Austin, 70

May 9, Mendakota Country Club, Mendota Heights, Minn. (84/5)

Cameron White, Plymouth, Minn., 66

(a) Ben Sigel, Deephaven, Minn., 68

(a) Matt Tolan, Eau Claire, Wis., 69

Charles Danielson, Jupiter, Fla., 70

John Hafdal, Prior Lake, Minn., 71

Alt-Chad Merzbacher, Knoxville, Tenn., 71

Alt-Ross Miller, Maple Grove, Minn., 71

May 9, Jimmie Austin OU Golf Club, Norman, Okla. (89/5)

(a) Zachary Olsen, Cordova, Tenn., 66

(a) Hayden Wood, Edmond, Okla., 66

Blake D. Trimble, Houston, 67

(a) Thomas Johnson, Norman, Okla., 71

(a) Brendon Jelley, Tulsa, Okla., 72

Alt-(a) Garrison Mendoza, Clinton, Okla., 72

Alt-(a) Kristoffer Ventura, Norway, 72

May 9, Pronghorn Resort (Nicklaus Course), Bend, Ore. (100/6)

Zach Foushee, West Linn, Ore., 68

(a) Riley Elmes, Lake Oswego, Ore., 69

(a) Arthur Kim, Tigard, Ore., 69

Daniel Miernicki, Portland, Ore., 69

(a) Brian Humphreys, Washougal, Wash., 70

Charlie Kern, Mercer Island, Wash., 70

Alt-(a) William Snow, Vancouver, Wash., 71

Alt-(a) Edwin Yi, Los Angeles, 72

May 10, Robert Trent Jones Golf Trail at Silver Lakes, Glencoe, Ala. (78/5)

Robby Shelton, Wilmer, Ala., 69

Lee McCoy, Jupiter, Fla., 70

Samuel Love, Trussville, Ala., 71

Michael Peter, Fort Myers, Fla., 71

David Skinns, England, 72

Alt-(a) Reagan Harrell, Guntersville, Ala., 72

Alt-Jacob Tucker, Cullman, Ala., 72

May 10, River Landing Golf Club (River Course), Wallace, N.C. (84/5)

Brinson Paolini, Virginia Beach, Va., 63

Thomas Bass, Wilmington, N.C., 64

Matthew Short, Hudson, N.C., 64

(a) Benjamin Shipp, Raleigh, N.C., 65

(a) Alex Smalley, Wake Forest, N.C., 66

Alt-Clark Rose, Goldsboro, N.C., 67

Alt-(a) Zachary Martin, Pinehurst, N.C., 67

May 10, Green Brook Country Club, North Caldwell, N.J. (131/8)

(a) Max Greyserman,Boca Raton, Fla., 67

Ryan McCormick, Middletown, N.J., 67

(a) Kyle Sterbinsky, Yardley, Pa., 67

Tyler Hall, Wayne, N.J., 68

Evan Waldron, South Bound Brook, N.J., 68

Sam Kang, Mountain Lakes, N.J., 69

Cameron Wilson, Rowayton, Conn., 69

Pat Wilson, Andover, N.J., 69

Alt-(a) Mark Reilly, Babylon, N.Y., 69

Alt-Michael Sweeney, Floral Park, N.Y., 70

May 10, La Costa Resort & Spa, Carlsbad, Calif. (90/5)

Tyler McCumber, Ponte Vedra Beach, 67

Aaron Dexheimer, San Diego, 68

Colin Featherstone, Fallbrook, Calif., 69

Gin Kim, Irvine, Calif., 69

(a) Danny Ochoa, Carlsbad, Calif., 69

Alt-(a) Nick Geyer, San Diego, 69

Alt-Eric Sugimoto, Japan, 69

May 10, Butler Country Club, Butler, Pa. (78/4)

Robert McClellan, Butler, Pa., 67

(a) Eric Bertrand, Pittsburgh, 71

(a) Patrick Luth, Medina, Ohio, 71

(a) Thaddeus Obecny II, Wheeling, W.Va., 71

Alt-(a) Jason Li, Sewickley, Pa., 71

Alt-(a) Brady Pevarnik, Latrobe, Pa., 71

May 10, Orange Tree Golf Club, Orlando (84/5)

Andy Pope, Orlando, 66

Zach Wright, Baton Rouge, La., 67

Jeffrey Wells, Redondo Beach, Calif., 68

Jack Maguire, St. Petersburg, Fla., 69

Patrick Sheehan, Warwick, R.I., 69

Alt-Jeff Dennis, Jacksonville, 70

Alt-Matt Richardson, Orlando, 70

May 11, Pinehills Golf Club (Nicklaus Course), Plymouth, Mass. (84/5)

Christopher Gentle, Lowell, Mass., 70

Marc-Etienne Bussieres, Canada, 72

(a) Matt Hutchins, Naples, Fla., 72

(a) Josh Nichols, Kernersville, N.C., 72

Jack Whelan, Topsfield, Mass., 72

Alt-(a) James Imai, Brookline, Mass., 72

Alt-Charles Blanchard, Warwick, R.I., 73

May 11, Farmington Country Club, Charlottesville, Va. (120/7)

Lanto Griffin, Ponte Vedra Beach, 65

Chris O'Neill, Richmond, Va., 66

(a) Thomas Walsh, High Point, N.C., 66

Tyson Alexander, Gainesville, Fla., 67

Ryan Cole, Mount Airy, Md., 67

(a) Teddy Zinsner, Alexandria, Va., 67

(a) Connor Burgess, Lynchburg, Va., 68

Alt-David Mathis, Wake Forest, N.C., 68

Alt-Robert Collins IV, Charlottesville, Va., 69

May 11, The Bull at Pinehurst Farms, Sheboygan Falls, Wis. (71/4)

Gator Todd, Milwaukee, Wis., 67

(a) Austin Kendziorski, Germantown, Wis., 71

Jordan Niebrugge, Mequon, Wis., 72

Vince India, Deerfield, Ill., 72

Alt-Kyle Henning, Brookfield, Wis., 73

Alt-Russell Surber, Orlando, 73

May 11, Country Club of Lincoln, Lincoln, Neb. (60/3)

Scott Gutschewski, Elkhorn, Neb., 67

(a) Luke Kluver, Norfolk, Neb., 69

Brandon Crick, McCook, Neb., 70

Alt-(a) Carson Schaake, Omaha, Neb., 70

Alt-(a) Philip Maschka, Omaha, Neb., 70

May 11, Country Club of York, York, Pa. (91/5)

Vince Covello, Philadelphia, 69

Hugo Leon, Chile, 69

(a) Joe Parrini, York, Pa., 69

Nick Tremps, Williamsburg, Va., 69

(a) Christopher Crawford, Bensalem, Pa., 70

Alt-Mark Kriston, Jr., Clemmons, N.C., 70

Alt-(a) Jarred Texter, Millersville, Pa., 71

May 11, Industry Hills Golf Club (Eisenhower Course), City of Industry, Calif. (84/5)

(a) Connor Brown, Los Angeles, 66

Tain Lee, Irvine, Calif., 66

Cavin McCall, El Cajon, Calif., 68

Ryan Carter, Hacienda Heights, Calif., 69

(a) Michael Sharkey, Canyon Lake, Calif., 69

Alt-(a) Genki Tamashiro, Japan, 69

Alt-Ryan Tetrault, Orange, Calif., 70

May 11, La Purisima Golf Course, Lompoc, Calif. (90/5)

Manav Shah, Bakersfield, Calif., 67

Matt Hansen, Los Osos, Calif., 69

Joseph Crawford Jr., Solvang, Calif., 70

Rory Doll, Nipomo, Calif., 70

Paul Imondi, Tustin, Calif., 70

Alt-Chris Kilkenny, Thousand Oaks, Calif., 71

Alt-Steve Holmes, Simi Valley, Calif., 71

May 11, Sewailo Golf Club, Tucson (68/4)

Jonathan Khan, Tucson, 64

Scott Harrington, Scottsdale, 65

(a) Trevor Werbylo, Tucson, 65

Billy Mayfair, Scottsdale, 67

Alt-Robert Bell, Pierz, Minn., 68

Alt-Matt Lee, Scottsdale, 68

May 11, Jackson Country Club, Jackson, Tenn. (78/5)

Hunter Stewart, Nicholasville, Ky., 62

(a) Eric Ansett, Spokane, Wash., 64

(a) Sydney Chung, Jackson, Tenn., 66

(a) Drew Miller, Memphis, Tenn., 66

(a) Davis Riley, Hattiesburg, Miss., 66

Alt-(a) Hunter Richardson, Clarksville, Tenn., 67

Alt-Cory Whitsett, Saint Simons Island, Ga., 67

May 11, Bermuda Dunes Country Club, Bermuda Dunes, Calif. (90/5)

David Berganio, Jr., Granada Hills, Calif., 68

Allen Geiberger Jr., Palm Desert, Calif., 68

Kurt Kitayama, Chico, Calif., 68

Kevin Dougherty, Murrieta, Calif., 69

Alex Hird, Simi Valley, Calif. 69

Alt-Jeff Gove, La Quinta, Calif., 69

Alt-David Bradshaw, Harpers Ferry, W.Va., 70

May 11, The Club at Emerald Hills, Hollywood, Fla. (84/5)

Marc Turnesa, Jupiter, Fla., 68

(a) Matthew Brewster, Cooper City, Fla., 68

Corey Conners, Canada, 69

Michael Buttacavoli, Miami Beach, Fla., 69

(a) Garrett Barber, West Palm Beach, Fla., 70

Alt-Diego Velasquez, Colombia, 71

Alt-Ricardo Ronderos, North Miami, Fla., 71

May 11, Cypress Run Golf Club, Tarpon Springs, Fla. (60/3)

(a) Andrew Alligood, Saint Johns, Fla., 68

Matt Cote, Palm Harbor, Fla., 68

Doug Letson, Tampa, Fla., 68

Alt-Scott Dunlap, Sarasota, Fla., 69

Alt-Nick Palladino, Highland Heights, Ohio, 70

May 11, River Oaks Country Club, Houston (132/8)

(a) Emmett Oh, Canada, 65

(a) Cole Hammer, Houston, 66

Stuart Smallwood, Paris, Texas, 67

Beau Hossler, Dallas, 68

(a) Walker Lee, Houston, 68

James Ross, Scotland, 68

(a) Shuai Ming Wong, Hong Kong, China, 68

Gregory Yates, Mansfield, Texas, 68

Alt-(a) Chris Minton, Houston, 68

Alt-David Lee, Houston, 69

May 13, The King Kamehameha Golf Club, Wailuku, Hawaii (24/1)

Garrett Okamura, Wailuku, Hawaii, 72

Alt-(a) Justin Ngan, Wailuku, Hawaii, 75

Alt-Samuel Cyr, Makawao, Hawaii, 76

May 14, BanBury Golf Course, Eagle, Idaho (36/2)

(a) Hunter Ostrom, Eagle, Idaho, 68

Ty Travis, Eagle, Idaho, 69

Alt-(a) Derek Bayley, Coeur D'Alene, Idaho, 70 Alt-(a) Josh Gliegw, Eagle, Idaho, 71

May 15, Butterfield Trail Golf Club, El Paso (28/2)

Will Collins, Albuquerque, N.M., 68

Devin Miertschin, El Paso, Texas, 68

Alt-(a) Rosswell Sinclair, Albuquerque, N.M., 68

Alt-D.J. Brigman, Albuquerque, N.M., 69

May 15, Oak Hill Country Club (West Course), Rochester, N.Y. (78/4)

Chang Wan Woo, Canada, 75

(a) Adam Condello, Fairport, N.Y., 76

(a) Colin Dubnik, Rochester, N.Y., 76

Billy Gaffney, Williamsville, N.Y., 76

Alt-(a) Matt Parziale, Brockton, Mass., 77

Alt-(a) Quinlan Prchal, Glenview, Ill., 77

May 15, Oldfield Club, Okatie, S.C. (78/5)

Timothy O'Neal, Savannah, Ga., 67

Kyle Peterman, Savannah, Ga., 67

Bradford Curren, Canada, 69

Luke McClellan, Bluffton, S.C., 69

Caleb Sturgeon, Laurens, S.C., 69

Alt-Ryan Cornfield, England, 69

Alt-Mark Silvers, Thunderbolt, Ga., 70

May 15, South Bend Country Club, South Bend, Ind. (57/3)

(a) Sean Rowen, Greenwood, Ind., 68 (a) Jordan Andrus, Pinckney, Mich., 72 Brad Gebl, Carmel, Ind., 72 Alt-Carson Jacobs, Hendersonville, Tenn., 72 Alt-Jon Jozefowski, Avon, Ind., 72

May 15, Waialae Country Club, Honolulu (48/3)

Toru Nakajima, Honolulu, 68

Jirou Minamizaki, Japan, 71

Joshua Roland Defreitas Jr., Waianae, Hawaii, 72

Alt-Kyohei Nomura, Honolulu, 73

Alt-Cory Oride, Honolulu, 74

May 15, Edgewood Tahoe Golf Club, Stateline, Nev. (51/3)

Jared Becher, Reno, Nev., 68

Wes Heffernan, Canada, 68

Scott Smith Fallon, Nev., 70

Alt-(a) Kaleb Gorbahn, Canada, 71

Alt- Weston Payne, Menlo Park, Calif., 72

May 15, Sawgrass Country Club (East/West Courses), Ponte Vedra Beach (84/5)

Colin Monagle, Jacksonville, Fla., 68

(a) Dru Love, Sea Island, Ga., 69

Pablo Mena Medrano, Neptune Beach, Fla., 69

Patrick Lamb, Lake Wales, Fla., 70

Thomas Murtagh, Jacksonville, Fla., 71

Alt-Sean Dale, Jacksonville, Fla., 71

Alt-T.J. Mitchell, St. Simons Island, Ga., 71

May 15, Rocky Bayou Country Club, Niceville, Fla. (49/3) Chase Seiffert, Panama City, Fla., 68

(a) Chandler Blanchet, Pensacola, Fla., 69

Zachary Portemont, Fairhope, Ala., 69

Alt-(a) Talin Rajendranath, Pensacola, Fla., 70

Alt-(a) Mark Connelly, Niceville, Fla., 71

May 15, Shingle Creek Golf Club, Orlando (84/5)

(a) Jacob Huizinga, Orlando, 69

Joey Petronio, Orlando, 69

Brett Beazant, Orlando, 70

(a) Canon Claycomb, Orlando, 70

(a) Calvin Sierota, Melbourne, Fla., 70

Alt-Matt Fry, Bel Air, Md., 71

Alt-(a) Trey Sanders, Jacksonville, Fla., 71

May 15, Orchid Island Golf & Beach Club, Vero Beach, Fla. (27/2)

Craig Isabel, Winter Haven, Fla., 68

David Johnson, Melbourne, Fla., 69

Alt-Matt Carroll, DeLand, Fla., 71

Alt-Robert Maddens, Vero Beach, Fla., 72

May 15, Fountaingrove Golf & Athletic Club, Santa Rosa, Calif. (60/3)

Steve Watanaba Jr., Pleasant Hill, Calif., 71

Dodge Kemmer, San Mateo, Calif., 72

Bryan Martin, Thousand Oaks, Calif., 72

Alt-(a) Jeff Wilson, Fairfield, Calif., 73

Alt-Alex Franklin, San Rafael, Calif., 74

May 15, Country Club of Sioux Falls, Sioux Falls, S.D. (45/3)

Jon Trasamar, Blue Earth, Minn., 67

Thomas Campbell, Minnetonka, Minn., 70

Bobby West, Watertown, S.D., 71

Alt-Jeff Berkshire, Scottsdale, 71

Alt-(a) Bryce Hammer, Sioux Falls, S.D., 71

May 15, Cantigny Golf Club, Wheaton, Ill. (90/5)

Jeffrey Kellen, Rockford, Ill., 67

Brian Bullington, Frankford, Ill., 68

(a) Justin Choi, Northfield, Ill., 69

Garrett Chaussard, Chicago, 70

Kyle Kochevar, Glen Ellyn, Ill., 70

Alt-(a) Phillip Arouca, Lake Forest, Ill., 70

Alt-Tim Tynan, Orland Park, Fla., 71

May 15, Stone Mountain Golf Club, Stone Mountain, Ga. (131/8)

(a) Jason Dejiacomo, Jasper, Ga., 66

Blake Palmer, Dawsonville, Ga., 67

(a) Michael Pisciotta, Atlanta, 67

Nicholas Reach, Scranton, Pa., 68

Trey Rule, St. Simons Island, Ga., 68

(a) Harrison Stewart, Roswell, Ga., 68

Jaylon Ellison, Roswell, Ga., 69

Ted Moon, Lilburn, Ga., 69

Alt-Josh Gallman, Bolling Springs, S.C., 70

Alt-(a) Sawyer Mills, Easley, S.C., 70

May 15, Running Deer Golf Club, Pittsgrove, N.J. (87/5)

David Sanders, Mt. Laurel, N.J., 72

(a) Lodie Van Tonder, Pennsville, N.J., 72

(a) Ryan Rucinski, Wilmington, Del., 73

(a) Dawson Jones, Howell, N.J., 74

(a) Lucas Trim, Tampa, 75

Alt-Mark Miller, Conshohocken, Pa., 75

Alt-(a) Joe Russo, Sewell, N.J., 76

May 15, Maketewah Country Club, Cincinnati, Ohio (168/10)

(a) Andy Roberts, Owensboro, Ky., 68

Trey Shirley, Bowling Green, Ky., 68

Andrew Dorn, West Chester, Ohio, 69

(a) Austin Bagshaw, Hillsboro, Ohio, 70

(a) Davis Baxter, Nolensville, Tenn., 70

Kevin Hall, Cincinnati, Ohio, 70

(a) Ben Sattler, Liberty Township, Ohio, 70

Daniel Stanley, Charlotte, N.C., 70

Emerson Newsome, Dacula, Ga., 71

(a) Andy Mayhew, Dayton, Ohio, 72

Alt-(a) Matthew Wetterich, Cincinnati, Ohio, 72

Alt-(a) Brendan Keating, Cincinnati, Ohio, 72

May 15, Catawba Island Club, Port Clinton, Ohio (83/5)

Bo Hoag, Columbus, Ohio, 66

(a) Chad Gehres, Brighton, Mich., 67

(a) Thomas Demarco, Canada, 68

Mike Stone, Toledo, Ohio, 71

(a) Stephen Watts, Northern Ireland, 73

Alt-(a) Derek Hamm, Heath, Ohio 73

Alt-Scott Holmes , Columbus, Ohio 74

May 15, Pinewild Country Club (Magnolia Course), Pinehurst, N.C. (84/5)

Taylor Dickson, Gastonia, N.C., 68

Chandler White, Clemmons, N.C., 69

Scooter Buhrman, Fayetteville, N.C., 71

Chris Wilson, Dublin, Ohio, 71

Frank Adams III, Salisbury, N.C., 72

Alt-Jason Widener, Chapel Hill, N.C., 72

Alt-(a) Scott Roberts, Lancaster, S.C., 72

May 15, Riverhill Country Club, Kerrville, Texas (74/4)

Roman Robledo, Harlingen, Texas, 67

Jeff Rein, Cibolo, Texas, 68

(a) Harrison Hineline, Boerne, Texas, 70

(a) Nicholas Duggan, San Antonio, 71

Alt-(a) Rishi Kejriwal, Austin, 71

Alt-Brax McCarthy, Fort Worth, 72

May 15, Seville Golf & Country Club, Gilbert, Ariz. (84/5)

Dylan Healey, Marana, Ariz., 69

(a) Mason Andersen, Chandler, Ariz., 70

Dino Giacomazzi, Monterey, Calif., 70

Ryan Hogue, Mesa, Ariz., 70

Andre Metzger, Scottsdale, 70

Alt-(a) Camron Howell, Queen Creek, Ariz., 70

Alt-Scott Thomas, Chandler, Ariz., 71

May 15, Pete Dye Golf Club, Bridgeport, W.Va. (41/2)

Davey Jude, Kermit, W.Va., 70

(a) Mason Williams, Bridgeport, W.Va., 71

Alt-(a) Ashton Poole, Charlotte, N.C., 73

Alt-(a) Jacob Sollon, Venetia, Pa., 73

May 15, Country Club of Detroit, Grosse Pointe Farms, Mich. (78/4)

(a) Domenic Mancinelli, Northville, Mich., 67

(a) Alex Scott, Traverse City, Mich., 69

(a) James Kneen, White Lake, Mich., 70

(a) Scott Strickland, Birmingham, Mich., 70

Alt-Travis Dodson, Garden City, Mich., 71

Alt-(a) Tom Sullivan, Grosse Pointe, Mich., 71

May 15, Spirit Hollow Golf Club, Burlington, Iowa (64/4)

Michael Wuertz, Davenport, Iowa, 70

(a) Andrew O'Brien, Clive, Iowa, 72

Michael Roters, North Liberty, Iowa, 72

Matthew Mickelson, Lamoni, Iowa, 73

Alt-(a) Trent Lindeman, New Sharon, Iowa, 73

Alt-(a) J.D. Anderson, Des Moines, Iowa, 73

May 15, Creekmoor Golf Club, Raymore, Mo. (65/4)

Justin Bardgett, St. Louis, 70

Jace Long, McKinney, Texas, 71

(a) Alex Forristal, Overland Park, Kan., 72

(a) Sam Humphreys, Edmond, Okla., 72

Alt-Chris Thompson, Lawrence, Kan., 73

Alt-(a) Keenai Sampson, Maryville, Ill., 73

May 15, Classic Club, Palm Desert, Calif. (89/5)

Dalan Refioglu, La Quinta, Calif., 69

Samuel Engel, Northridge, Calif., 71

(a) Patrick Murphy, Canada, 71

(a) Jamie Cheatham, Rancho Santa Fe, Calif., 72

Chris Gillman, Yorba Linda, Calif., 72

Alt-Jaime Moreno, La Quinta, Calif., 72

Alt-David Gazzolo, Riverside, Calif., 72

May 15, Southern Trace Country Club, Shreveport, La. (74/4)

Todd Rossetti, Sachise, Texas, 67

(a) James Anstiss, New Zealand, 68

(a) Major Monzingo, Fort Worth, Texas, 68

(a) Charles Neal White III, Austin, Texas, 68

Alt-Chase Barnes, Houston, Texas, 69

Alt-Landon Lyons, Baton Rouge, La., 69

